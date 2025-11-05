Zone euro/PMI-L'activité croît à son rythme le plus rapide depuis plus de deux ans

L'activité économique de la zone euro a progressé en octobre à son rythme le plus rapide depuis mai 2023, s'éloignant ainsi de la cadence modérée observée en début d'année, grâce à l'accélération de l'activité dans le secteur des services et des conditions de la demande, montre une enquête publiée mercredi.

L'indice composite HCOB des directeurs d'achat (PMI) de la zone euro, compilé par S&P Global, est passé de 51,2 en septembre à 52,5 en octobre, marquant ainsi le dixième mois consécutif de croissance et atteignant son niveau le plus élevé depuis 29 mois.

Les indices PMI supérieurs à 50,0 indiquent une croissance de l'activité.

"Enfin, il y a de nouveau quelque chose de positif à signaler au sujet de l'économie de la zone euro. Le secteur des services a connu une solide progression en octobre. En ce qui concerne les nouvelles affaires, il faut remonter au mois de mai de l'année dernière pour trouver une augmentation aussi forte", a déclaré Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.

Le volume des nouvelles affaires a augmenté à son rythme le plus élevé depuis deux ans et demi, entièrement sous l'impulsion du secteur des services, tandis que les commandes de l'industrie manufacturière ont stagné.

L'indice composite des nouvelles commandes est passé de 50,6 en septembre à 52,1 en octobre.

L'indice d'activité des prestataires de services a pour sa part progressé à 53,0 en octobre contre 51,3 en septembre, atteignant un plus haut de 17 mois.

L'Espagne se distingue avec un indice composite de 56,0, son meilleur résultat en 10 mois, tandis que l'économie allemande a affiché une vigueur surprenante avec une hausse de ce même indice à 53,9, son plus haut niveau en près de deux ans et demi.

L'Italie et l'Irlande ont également enregistré de solides expansions.

La France reste la seule économie majeure de la zone euro en territoire de contraction, son indice PMI composite tombant à 47,7, son plus bas niveau depuis huit mois.

"La France freine clairement la croissance économique de la zone euro. Le côté positif, c'est que l'Allemagne n'est pas le seul pays à avoir connu une accélération significative de son taux de croissance. Même en excluant l'Allemagne et la France, les PMI composites du reste de la zone euro affichent leur plus forte croissance depuis deux ans et demi", a noté Cyrus de la Rubia.

La croissance globale de l'emploi s'est accélérée pour atteindre son plus haut niveau en 16 mois, après une baisse marginale en septembre, car les entreprises de services ont intensifié leurs embauches pour répondre à la demande accrue, si bien les fabricants ont continué à supprimer des emplois à un rythme plus rapide.

Les tendances en matière de prix sont divergentes, la croissance du coût composite des intrants s'étant ralentie pour atteindre son niveau le plus bas depuis trois mois, tandis que les entreprises ont augmenté leurs prix de vente au rythme le plus élevé depuis sept mois.

La Banque centrale européenne (BCE) a maintenu ses taux d'intérêt inchangé à 2% la semaine dernière pour la troisième réunion consécutive et a répété que sa politique était "bien orientée".

Selon un sondage réalisé par Reuters le mois dernier, Francfort a achevé son cycle d'assouplissement des taux d'intérêt, l'inflation se maintenant autour de son objectif de 2% et l'économie progressant à un rythme constant.

(Rédigé par Jonathan Cable ; version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)