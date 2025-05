Zone euro: PMI composite en baisse en avril information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 10:10









(CercleFinance.com) - Si l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale de la zone euro s'est inscrit au-dessus de la barre du 50 du sans changement pour un quatrième mois consécutif en avril, son repli de 50,9 en mars à 50,4 indique un ralentissement de la croissance au cours du mois.



La croissance modeste de l'activité globale de la région a presque exclusivement reposé sur les bonnes performances du secteur manufacturier en avril, l'activité dans celui des services ayant quasiment stagné au cours de la dernière période d'enquête.



Quatre des cinq pays couverts par l'enquête, à commencer par l'Irlande, ont enregistré une croissance de leur activité en ce début de deuxième trimestre. La France continue de faire exception, son activité globale ayant en effet diminué pour un huitième mois consécutif.



'Les dernières données sur les prix abondent donc dans le sens des partisans, parmi les membres de la BCE, d'une nouvelle baisse des taux directeurs de l'institution en juin', note Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.





