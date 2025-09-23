 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Zone euro : nouvelle expansion de l'activité économique du secteur privé
information fournie par AOF 23/09/2025 à 10:20

(AOF) - L'indice désaisonnalisé Flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro, basé sur environ 85 % du nombre habituel de réponses à l'enquête et produit par S&P Global, s'est inscrit au-dessus de la barre du 50,0 sans changement pour un neuvième mois consécutif en septembre, signalant ainsi une nouvelle expansion de l'activité économique du secteur privé de la zone euro. À 51,2, en légère hausse par rapport à août (51,0), il ne signale qu'une croissance modérée, la plus forte néanmoins depuis mai 2024. Il était attendu à 51,1.

Cette accélération de la croissance de l'activité globale reflète celle de l'activité du secteur des services, laquelle a enregistré sa plus forte expansion depuis décembre 2024. Dans l'industrie manufacturière, si la production a continué d'augmenter en septembre, la hausse a toutefois ralenti par rapport au sommet de près de trois ans et demi enregistré en août et n'a affiché qu'un rythme très modéré.

La croissance de la zone euro s'est principalement appuyée sur les bonnes performances de l'Allemagne, dont l'activité globale a fortement augmenté en septembre et a enregistré sa plus forte expansion depuis mai 2023 (à égalité avec celle observée en mai 2024). En France en revanche, l'activité a reculé pour un treizième mois consécutif, la contraction ayant en outre affiché son rythme le plus soutenu depuis avril dernier. Dans le reste de la zone euro, l'activité globale a continué d'augmenter, mais la croissance a ralenti par rapport au mois précédent.

En outre, l'indice PMI Flash HCOB de l'activité de services dans la zone euro se redresse à 51,4 (50,5 en août) : plus haut de 9 mois.

L'indice PMI Flash HCOB de la production manufacturière dans la zone euro se replie à 50,7 (52,5 en août) : plus bas de 2 mois.

L'indice PMI Flash HCOB de l'industrie manufacturière dans la zone euro se replie à 49,5 (50,7 en août): plus bas de 3 mois.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

