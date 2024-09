Zone euro : les ventes du commerce de détail en hausse de 0,1% en juillet

(AOF) - En juillet 2024, le volume des ventes du commerce de détail, corrigé des variations saisonnières, a augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,2% dans l’UE, par rapport à juin 2024, en ligne avec les attentes selon les premières estimations d’Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. En juin 2024, le volume des ventes du commerce de détail avait diminué de 0,4% dans la zone euro et dans l’UE. En juillet 2024, par rapport à juillet 2023, l’indice corrigé des effets de calendrier des ventes de détail a diminué de 0,1% dans la zone euro et a augmenté de 0,4% dans l’UE.