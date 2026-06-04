Zone euro : les ventes au détail inférieures aux prévisions en avril

Au mois d'avril, les ventes au détail de la zone euro ont reculé plus que prévu. Attendu en baisse de 0,3%, elles ont finalement reculé de 0,4%, après une hausse de 0,8% (donnée révisée de -0,1%). En rythme annuel, la hausse a atteint 1%, contre 0,3% prévu.
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