Zone euro : les ventes au détail en hausse de 0,2% en novembre
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 11:04

En novembre 2025, le volume des ventes du commerce de détail, corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,2% dans la zone euro et dans l'UE, par rapport à octobre 2025, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En octobre 2025, le volume des ventes du commerce de détail avait augmenté de 0,3% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE.

