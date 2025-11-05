Zone euro : les prix à la production industrielle en recul en septembre

(AOF) - En septembre, les prix à la production industrielle ont diminué de 0,1% dans la zone euro et dans l'UE, par rapport à août 2025, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En août 2025, les prix à la production industrielle avaient diminué de 0,4% dans la zone euro et dans l'UE.

En septembre 2025, par rapport à septembre 2024, les prix à la production industrielle ont diminué de 0,2% dans la zone euro et ont augmenté de 0,1% dans l'UE.