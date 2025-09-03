Zone euro : les prix à la production industrielle en hausse de 0,4% en juillet

(AOF) - Les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,4% en juillet 2025 dans la zone euro et de 0,6% dans l'Union européenne, par rapport à juin 2025, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En juin 2025, les prix à la production industrielle avaient augmenté de 0,8% dans la zone euro et de 0,7% dans l'UE. En juillet 2025, par rapport à juillet 2024, les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE.

Dans la zone euro, en juillet 2025, par rapport à juillet 2024, les prix à la production industrielle ont diminué de 0,3% pour les biens intermédiaires et de 1,2% pour l'énergie.

En revanche, ils ont augmenté de 1,8% pour les biens d'investissement, de 1,7% pour les biens de consommation durables et de 1,9% pour les biens de consommation non durables.