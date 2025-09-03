 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Zone euro : les prix à la production industrielle en hausse de 0,4% en juillet
information fournie par AOF 03/09/2025 à 11:06

(AOF) - Les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,4% en juillet 2025 dans la zone euro et de 0,6% dans l'Union européenne, par rapport à juin 2025, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En juin 2025, les prix à la production industrielle avaient augmenté de 0,8% dans la zone euro et de 0,7% dans l'UE. En juillet 2025, par rapport à juillet 2024, les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE.

Dans la zone euro, en juillet 2025, par rapport à juillet 2024, les prix à la production industrielle ont diminué de 0,3% pour les biens intermédiaires et de 1,2% pour l'énergie.

En revanche, ils ont augmenté de 1,8% pour les biens d'investissement, de 1,7% pour les biens de consommation durables et de 1,9% pour les biens de consommation non durables.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

