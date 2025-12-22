Au moins quatre blessés dans une explosion dans une usine chimique près de Lyon

Des camions de pompiers devant l'usine chimique Elkem Silicones, après une explosion, le 22 décembre 2025 à Saint-Fons, dans le Rhône ( AFP / Manon BILLING )

Au moins quatre personnes ont été blessées lundi, dont trois grièvement, dans une explosion survenue dans l'usine chimique Elkem Silicones à Saint-Fons, dans la "vallée de la chimie" au sud de Lyon.

La préfecture du Rhône a demandé en milieu d'après-midi sur le réseau X aux habitants et personnes de passage d'"éviter le secteur" mais assuré que le sinistre ne présente "pas de risque de toxicité" à ce stade.

"La situation est en train d'être stabilisée avec un feu éteint et quelques foyers résiduels", ont indiqué les pompiers à l'AFP vers 16h30.

La déflagration, dont l'origine exacte n'est pas encore connue, est "due à de l'hydrogène", et a eu lieu en début d'après-midi dans l'usine de production de matériaux à base de silicone Elkem Silicones, un site classé Seveso seuil haut, a expliqué à l'AFP un responsable de la préfecture.

Sur des vidéos postées au début de l'incendie par des personnes circulant en voiture sur l'autoroute A7 longeant le site touché, on pouvait voir un imposant panache de fumée sombre s'échappant d'un bâtiment.

L'explosion est survenue dans un des laboratoires de l'entreprise, suivie par un incendie dans un bâtiment de 600 m2, ont précisé les pompiers à l'AFP.

Le plan Orsec, destiné à organiser les secours en cas d'événement grave, a été déclenché, a ajouté la préfecture.

Les quatre blessés sont des salariés d'Elkem Silicones, selon la même source. Trois sont grièvement touchés, ont assuré les pompiers qui, en milieu d'après-midi, mobilisaient une centaine d'hommes et 32 engins pour tenter de vaincre les flammes.

-Périmètre de sécurité-

Les secours ont installé un périmètre de sécurité de près de 1.000 m et une cellule de crise dans une salle de la mairie.

Des pompiers devant l'usine chimique Elkem Silicones, après une explosion, le 22 décembre 2025 à Saint-Fons, dans le Rhône ( AFP / Manon BILLING )

En 2016, déjà sur le même site de Saint-Fons, une personne avait été tuée dans l'incendie de fûts de silicone et un entrepôt de 2.500 m2 et 600 mètres carrés du bâtiment avaient été détruits.

L'autoroute A7, dite "du Soleil", qui longe le site, a été coupée dans les deux sens, ainsi que les voies ferrées à proximité et les voies fluviales sur le Rhône, a précisé la préfecture du Rhône sur X. La SNCF a également annoncé avoir interrompu le trafic de ses trains sur les axes Lyon-Vienne-Valence et Lyon-Saint-Etienne.

Elkem Silicones France est une filiale du groupe norvégien Elkem dont l'actionnaire majoritaire est la société d'Etat chinoise China National Bluestar, un des géants chinois de la chimie.

L'usine de Saint-Fons emploie environ 570 personnes, selon des données mises en ligne par le groupe Elkem, qui compte quatre sites en France, en plus de bureaux à Neuilly-sur-Seine, dont un centre de recherche employant 120 personnes.

Le groupe possède par ailleurs une usine employant quelque 160 personnes à Roussillon (Isère) et un site employant une dizaine de salariés à Salaise (Isère).

Elkem, côté à la bourse d'Oslo, emploie plus de 7.200 personnes dans le monde. Il a été racheté en 2011 par China National BlueStar.

Un site classé Seveso est un établissement industriel qui manipule ou stocke des substances dangereuses en quantités importantes, au point de présenter un risque d’accident majeur pour les personnes, l’environnement ou les biens.