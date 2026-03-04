Zone euro-Les prix à la production accélèrent sur un mois en janvier

La croissance des prix à la production en zone euro s'est accélérée plus que prévu en janvier d'un mois sur l'autre, montrent les données publiées mercredi par Eurostat.

Ces prix ont progressé de 0,7% en janvier, après une baisse de 0,3% en décembre. Sur un an, ils accusent toutefois une baisse de 2,1% après un recul de 2% (révisé) un mois plus tôt.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une légère progression (+0,2%) des prix d'un mois sur l'autre et sur un repli de 2,7% en rythme annuel.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)