Zone euro-Les prix à la production accélèrent sur un mois en janvier

La croissance des prix à la production en zone euro s'est accélérée plus que prévu en janvier d'un mois sur l'autre, montrent les données publiées mercredi par Eurostat.
Ces prix ont progressé de 0,7% en janvier, après une baisse de 0,3% en décembre. Sur un an, ils accusent toutefois une baisse de 2,1% après un recul de 2% (révisé) un mois plus tôt.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une légère progression (+0,2%) des prix d'un mois sur l'autre et sur un repli de 2,7% en rythme annuel.
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer