Zone euro-Les prix à la production accélèrent en novembre

La croissance des prix à la production en zone euro a accéléré plus que prévu en novembre d'un mois sur l'autre, montrent les données publiées jeudi par Eurostat.

Ces prix ont progressé de 0,5% en novembre, après une hausse de 0,1% en octobre. Sur un an, ils accusent toutefois une baisse de 1,7% après un recul de 0,5% un mois plus tôt.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une légère progression (+0,2%) des prix d'un mois sur l'autre et sur un repli de 1,9% en rythme annuel.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)