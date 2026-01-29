Zone euro-Les prêts aux entreprises ralentissent en décembre-BCE

La croissance des prêts aux entreprises dans la zone euro a ralenti en décembre, montrent les données publiées jeudi par la Banque centrale européenne (BCE).

Le crédit aux entreprises non-financières a progressé de 3,0% sur un an en décembre, après +3,1% en novembre.

Les prêts aux ménages ont quant à eux augmenté de 3,0% en décembre, après +2,9% le mois précédent.

La croissance de la masse monétaire en zone euro, qui peut influer sur la croissance économique, a augmenté à +2,8% en décembre, après +3,0% en novembre et en deçà du consensus Reuters (+3,0%).

