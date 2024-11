Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Zone euro: légère remontée du PMI manufacturier information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 10:17









(CercleFinance.com) - S'étant redressé de 45 en septembre à 46 le mois dernier, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, a signalé un ralentissement de la contraction du secteur, à son rythme le plus faible depuis mai dernier.



L'indice s'est toutefois maintenu sous la barre des 50, signalant ainsi une détérioration de la conjoncture pour un 28ème mois consécutif en octobre, la phase de contraction en cours étant ainsi la plus longue observée depuis le début de l'enquête en 1997.



Ce sont de nouveau l'Allemagne et la France, les deux principales économies de la zone, qui ont le plus pesé sur la contraction du secteur, alors qu'elle a été modérée en Italie et aux Pays-Bas tandis que l'Irlande a renoué avec la croissance.



'Malgré la faiblesse de la demande, les délais de livraison d'intrants ont augmenté pour un deuxième mois consécutif, tendance reflétant probablement l'impact des tensions géopolitiques', note Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.