Zone euro-Légère amélioration de la confiance du consommateur

La confiance du consommateur en zone euro s'est légèrement améliorée depuis le début du mois de février, tout en restant en territoire négatif, montrent jeudi les premiers résultats de l'enquête mensuelle de la Commission européenne.
Son indice est ressorti en estimation "flash" à -12,2 après -12,4 en janvier.
Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un indice à -11,8.
(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)
