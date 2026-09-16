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Zone euro : léger repli de la production industrielle
information fournie par AOF 16/09/2026 à 11:07
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(Zonebourse.com) - La production industrielle de la zone euro a légèrement reculé de 0,1% en juillet, là où les investisseurs redoutaient un repli plus important de l'ordre de 0,2%.

Pour l'Union européenne, la baisse a atteint 0,3% selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Les plus fortes baisses mensuelles ont été enregistrées au Danemark (-4,2%), en Bulgarie (-2,9%) et en Lituanie (-2,4%). Les hausses les plus importantes ont été observées au Luxembourg ( 4,5%), en Croatie ( 3,9%) et en Irlande ( 2,6%).

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