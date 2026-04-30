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Zone euro-Le taux de chômage reste stable à 6,2% en mars
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 11:03

Le taux de chômage dans la zone euro a est resté stable à 6,2% de la population active en mars, comme prévu, montrent les données officielles publiées jeudi par Eurostat.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un taux de chômage stable à +6,2%, après le même chiffre en février.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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