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Zone euro-Le taux de chômage ressort à 6,2% en mai
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 11:08

Le taux de chômage dans la zone euro est ressorti à 6,2% de la population active en mai, montrent les données officielles publiées jeudi par Eurostat.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un taux de chômage à 6,3%, après 6,2% (chiffre révisé de 6,3%) en avril.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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