Zone euro-Le taux de chômage ressort à 6,2% en mai

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Le groupe M6 a annoncé jeudi que, d'ici la fin du mois de juillet, il ne serait plus actionnaire du réseau d'agences Stéphane Plaza Immobilier, qui sera alors détenu entièrement par l'agent immobilier et ancien animateur de télévision Stéphane Plaza, jugé en appel ...
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Au moins huit moines bouddhistes ont été tués et plus de vingt autres blessés jeudi lorsqu'un enfant a foncé avec le camion de ses parents dans un cortège dans le nord-est de la Thaïlande, a indiqué la police. Le groupe, composé de 35 moines et de cinq fidèles ...
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information fournie par AFP Video•02.07.2026•12:11•
Le président de la République Emmanuel Macron arrive pour présider une nouvelle réunion de lutte contre les narcotrafics, centrée notamment sur les douanes, les ports et les outre-mer, à l'Elysée. IMAGES
"Climatiseurs pas livrés", "personnel épuisé", "sous-effectif dû aux vacances": après une canicule historique qui a mis les hôpitaux à rude épreuve, les soignants redoutent un probable nouvel épisode de chaleur dès ce week-end qu'ils devront affronter "avec les ...
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