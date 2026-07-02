Nord du Nigeria: le regain de violences fait bondir la faim à un niveau record, alerte le PAM

Le siège du Programme alimentaire mondial, à Rome, le 9 octobre 2020 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

La recrudescence des violences dans le nord du Nigeria a entraîné une hausse de l'insécurité alimentaire à un niveau inédit depuis 10 ans, a averti jeudi le Programme alimentaire mondial (PAM), précisant que plus de trois millions de personnes se trouvaient en situation d'"insécurité alimentaire aigüe".

Le nord du pays le plus peuplé d'Afrique est confronté à une double insécurité, d'une part la violence de groupes jihadistes qui mène une insurrection contre l'Etat depuis 2009, dont l'épicentre se situe dans le nord-est, et l'autre celle de bandes criminelles, appelées localement "bandits", qui procèdent fréquemment à des attaques contre des villages et des enlèvements massifs contre rançon.

"Ce qui nous préoccupe le plus, c'est l'extension de cette crise", a déclaré Kinday Samba, directeur régional du PAM pour l'Afrique de l'Ouest et Centrale, dans le communiqué.

Il a souligné la propagation de la violence "sur une zone beaucoup plus vaste, forçant les populations à abandonner leurs terres agricoles, provoquant des déplacements et limitant l'accès humanitaire".

Les coupes budgétaires américaines pour l'aide internationale, décidées sous la présidence de Donald Trump, ainsi que celles mises en œuvre plus largement par les pays occidentaux, ont ces dernières années affecté de nombreux ménages parmi les plus pauvres du Nigeria.

De son côté, le Fonds monétaire international (FMI) a indiqué en juin que la pauvreté s'était aggravée lors du mandat du président nigérian Bola Tinubu, dont les réformes, jugées nécessaires par de nombreux économistes pour relancer l'économie du pays, ont toutefois entraîné une forte hausse de l'inflation et du coût de la vie.

"Le nombre de localités inaccessibles a doublé : quinze zones sont désormais considérées comme partiellement inaccessibles pour les équipes de terrain du PAM", a indiqué l'agence onusienne.

L'insécurité alimentaire s'accroit

En dehors des centres urbains, le contrôle de l'État demeure limité, laissant de vastes zones rurales vulnérables aux attaques des groupes armés.

Plus de 17 millions de personnes dans le nord du Nigeria "sont confrontées à des niveaux de faim qualifiés de crise, d'urgence ou de catastrophe", a ajouté l'organisation.

Dans l'État de Borno, épicentre du conflit jihadiste, plus de trois millions de personnes souffrent d'une insécurité alimentaire aiguë, dont 10.000 sont confrontées à une "faim catastrophique".

Au plus fort de la crise en 2025, lorsque les stocks alimentaires de l'année précédente se sont épuisés avant de pouvoir bénéficier des nouvelles récoltes, le PAM a fourni une aide alimentaire à 1,3 million de personnes.

Face à de "graves déficits de financement", elle prévoit de n'atteindre que la moitié de ce nombre cette année.

Le nombre total de personnes en situation d'insécurité alimentaire dans le nord-est du Nigeria est désormais de 6,2 millions, "pourtant, le PAM n'est en mesure d'en nourrir que 740.000, laissant 5,5 millions de personnes, en particulier des enfants, sans assistance pour se nourrir".

Le PAM se dit "profondément préoccupé" par le fait que la suspension de l'aide alimentaire pousse les populations à adopter des "stratégies de survie désespérées".

"Des communautés ont signalé des cas de personnes rejoignant des groupes armés dans l'espoir d'obtenir de la nourriture ou un revenu, ce qui souligne les risques créés lorsque la faim s'aggrave et que les populations n'ont plus d'alternative", a indiqué l'organisation.