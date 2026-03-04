Zone euro-Le taux de chômage recule à 6,1% en janvier

Le taux de chômage dans la zone euro a légèrement baissé à 6,1% de la population active en janvier, de façon inattendue, montrent les données officielles publiées mercredi par Eurostat.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un taux de chômage à 6,2%, après le même chiffre en décembre.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)