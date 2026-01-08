Zone euro-Le taux de chômage baisse à 6,3% en novembre

Le taux de chômage dans la zone euro a baissé de manière inattendue à 6,3% de la population active en novembre, montrent les données officielles publiées jeudi par Eurostat.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un taux de chômage à 6,4%, après le même chiffre en octobre.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)