Zone euro : le taux d'inflation annuel à 2,1% en novembre

(AOF) - Le taux d’inflation annuel de la zone euro s’est établi à 2,1% en novembre 2025, stable par rapport à octobre, indique Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Un an auparavant, il était de 2,2%. Le taux d’inflation annuel de l’Union européenne s’est établi à 2,4% en novembre 2025, contre 2,5% en octobre et après 2,5% un an auparavant.

Les taux annuels les plus faibles ont été observés à Chypre (0,1%), en France (0,8%) et en Italie (1,1%). Les taux annuels les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Roumanie (8,6%), en Estonie (4,7%) et en Croatie (4,3%).

Par rapport à octobre 2025, l'inflation annuelle a baissé dans douze Etats membres, est restée stable dans cinq et a augmenté dans dix autres.