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Zone euro : le PMI manufacturier quasiment en ligne avec les attentes
information fournie par Zonebourse 01/09/2026 à 10:08
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En zone euro, le PMI manufacturier est ressorti à 52,7 en août, contre 51,9 en octobre. Il était attendu à 52,8.

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