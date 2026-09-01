Zone euro : le PMI manufacturier quasiment en ligne avec les attentes

En zone euro, le PMI manufacturier est ressorti à 52,7 en août, contre 51,9 en octobre. Il était attendu à 52,8.
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