 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro : le PMI manufacturier à un plus haut depuis près de quatre ans en avril
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 10:18

L'indice PMI S&P Global pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est redressé de 51,6 en mars à 52,2 le mois dernier, affichant ainsi son plus haut niveau depuis près de quatre ans et signalant un renforcement de la croissance du secteur en avril.

Pour la 1ère fois depuis juin 2022, l'indice PMI s'est établi au-dessus du seuil de 50 dans tous les pays couverts. L'Irlande a enregistré la plus forte croissance, tandis que l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne ont affiché des taux de croissance modérés.

"Bien que l'indice PMI se soit redressé à son plus haut niveau depuis presque quatre ans, les derniers résultats de l'enquête sont plus inquiétants que réjouissants", tempère Chris Williamson, chief business economist à S&P Global Market Intelligence.

"Les hausses de la production et des nouvelles commandes s'expliquent par la constitution de stocks de sécurité chez les clients qui craignent des pénuries et l'augmentation des prix en raison de la guerre au Moyen-Orient", explique-t-il.

"Il suffit de regarder l'indice des perspectives d'activité pour comprendre la situation économique qui se dessine dans la zone euro", ajoute l'économiste, pointant un optimisme des fabricants qui a chuté à son plus faible niveau depuis près d'un an et demi.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Conflits: OMS, MSF et le CICR dénoncent la généralisation des attaques contre les services de santé ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Conflits: OMS, MSF et le CICR dénoncent la généralisation des attaques contre les services de santé
    information fournie par AFP 04.05.2026 10:56 

    Les chefs de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et de Médecins sans frontières (MSF) ont dénoncé dimanche "l'échec" de la communauté internationale à protéger les services de santé lors des conflits. Il y ... Lire la suite

  • NOKIA : Risque de correction sous les résistances
    NOKIA : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 04.05.2026 10:39 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • STEF : Sous les résistances, une consolidation est probable
    STEF : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 04.05.2026 10:38 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • BURELLE : Les signaux haussiers sont intacts
    BURELLE : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 04.05.2026 10:31 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank