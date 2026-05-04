Zone euro : le PMI manufacturier à un plus haut depuis près de quatre ans en avril
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 10:18
Pour la 1ère fois depuis juin 2022, l'indice PMI s'est établi au-dessus du seuil de 50 dans tous les pays couverts. L'Irlande a enregistré la plus forte croissance, tandis que l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne ont affiché des taux de croissance modérés.
"Bien que l'indice PMI se soit redressé à son plus haut niveau depuis presque quatre ans, les derniers résultats de l'enquête sont plus inquiétants que réjouissants", tempère Chris Williamson, chief business economist à S&P Global Market Intelligence.
"Les hausses de la production et des nouvelles commandes s'expliquent par la constitution de stocks de sécurité chez les clients qui craignent des pénuries et l'augmentation des prix en raison de la guerre au Moyen-Orient", explique-t-il.
"Il suffit de regarder l'indice des perspectives d'activité pour comprendre la situation économique qui se dessine dans la zone euro", ajoute l'économiste, pointant un optimisme des fabricants qui a chuté à son plus faible niveau depuis près d'un an et demi.
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