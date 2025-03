Zone euro: le PMI manufacturier à un pic de deux ans information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 10:25









(CercleFinance.com) - L'indice PMI manufacturier de la zone euro a atteint un plus haut de deux ans au mois de février avec le ralentissement des contractions de la production et des nouvelles commandes, montre une enquête diffusée lundi par la banque allemand HCOB.



Son indice mesurant l'activité dans l'industrie manufacturière s'est redressé de 46,6 en janvier à 47,6 en février, signalant la plus faible détérioration de la conjoncture depuis le début de l'année 2023.



Si le secteur manufacturier de la zone euro est resté en zone de récession, avec un indice inférieur au seuil des 50 points, la production s'est rapprochée de la stabilisation et le recul de la demande s'est atténué, fait valoir HCOB.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.