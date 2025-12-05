Zone euro : le PIB en hausse de 0,3% au troisième trimestre

(AOF) - Au cours du troisième trimestre, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,3% dans la zone euro et de 0,4% dans l'Union européenne, par rapport au trimestre précédent, selon une estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Au cours du deuxième trimestre 2025, le PIB avait augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE.
