Zone euro-Le PIB a progressé de 0,3% au T4-deuxième estimation

L'économie de la zone euro a a progressé en ligne avec les attentes au quatrième trimestre de 2025, montre la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée vendredi par Eurostat.

Le PIB du bloc a augmenté de 0,3% entre octobre et fin décembre par rapport au troisième trimestre, qui avait connu une progression similaire, une hausse conforme à la première estimation publiée fin fanvier.

Sur un an, le PIB progresse de 1,3%, après 1,4% le trimestre précédent, en ligne avec la première estimation.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient également une hausse trimestrielle de 0,3% et de 1,3% sur un an.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)