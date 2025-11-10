 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 055,79
+1,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Zone euro-Le moral des investisseurs se dégrade en novembre
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 10:49

L'indice Sentix, qui mesure le moral des investisseurs dans la zone euro, est tombé à -7,4 en novembre, contre -5,4 en octobre, soit un niveau inférieur aux prévisions des analystes interrogés par Reuters, qui tablaient sur -4,0.

L'enquête menée auprès de 1.069 investisseurs du 6 au 8 novembre a montré que l'évaluation de la situation actuelle s'est détériorée, passant de -16,0 en octobre à -17,5 en novembre, a déclaré Sentix lundi.

Les prévisions économiques pour les six prochains mois ont également diminué, passant de 5,8 en octobre à 3,3 en novembre.

"La zone euro continue de languir, sans aucun signe de dynamisme pour l'avenir", a déclaré Sentix dans un communiqué.

"En conséquence, la voie vers 2026 semble être prédéterminée : l'économie de la zone euro n'est pas en mesure de sortir de son marasme".

En Allemagne, la plus grande économie d'Europe, l'indice global est passé de -17,9 à -20,4, principalement en raison d'une baisse des attentes de 2,8 à -0,5.

(Thomas Escritt, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • LAGARDERE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    LAGARDERE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 10.11.2025 11:18 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • COVIVIO HOTELS : La tendance baissière peut reprendre
    COVIVIO HOTELS : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 10.11.2025 11:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • STEF : La tendance baissière peut reprendre
    STEF : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 10.11.2025 11:09 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • CHRISTIAN DIOR : La situation technique est plutôt incertaine
    CHRISTIAN DIOR : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 10.11.2025 11:08 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank