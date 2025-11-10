Zone euro-Le moral des investisseurs se dégrade en novembre

L'indice Sentix, qui mesure le moral des investisseurs dans la zone euro, est tombé à -7,4 en novembre, contre -5,4 en octobre, soit un niveau inférieur aux prévisions des analystes interrogés par Reuters, qui tablaient sur -4,0.
L'enquête menée auprès de 1.069 investisseurs du 6 au 8 novembre a montré que l'évaluation de la situation actuelle s'est détériorée, passant de -16,0 en octobre à -17,5 en novembre, a déclaré Sentix lundi.
Les prévisions économiques pour les six prochains mois ont également diminué, passant de 5,8 en octobre à 3,3 en novembre.
"La zone euro continue de languir, sans aucun signe de dynamisme pour l'avenir", a déclaré Sentix dans un communiqué.
"En conséquence, la voie vers 2026 semble être prédéterminée : l'économie de la zone euro n'est pas en mesure de sortir de son marasme".
En Allemagne, la plus grande économie d'Europe, l'indice global est passé de -17,9 à -20,4, principalement en raison d'une baisse des attentes de 2,8 à -0,5.
(Thomas Escritt, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)
