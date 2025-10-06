 Aller au contenu principal
Zone euro: Le moral des investisseurs s'améliore plus que prévu en octobre
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 11:32

Le moral des investisseurs dans la zone euro s'est amélioré plus que prévu en octobre, selon une enquête réalisée lundi, alors que le sentiment économique mondial s'est amélioré malgré le "shutdown" américain qui a débuté le 1er octobre.

L'indice Sentix pour la zone euro est passé de -9,2 en septembre à -5,4 en octobre, dépassant les prévisions de -8,5 des analystes interrogés par Reuters.

L'enquête menée auprès de 1.138 investisseurs du 2 au 4 octobre a montré que l'évaluation de la situation actuelle s'est améliorée, passant de -18,8 en septembre à -16,0 en octobre.

Les attentes économiques pour les six prochains mois ont augmenté plus fortement, passant de 0,8 en septembre à 5,8 en octobre.

L'enquête a révélé que les inquiétudes concernant l'économie américaine, combinées aux tendances à la récession dans la zone euro, ont poussé les investisseurs à réagir de manière quelque peu pessimiste le mois dernier.

Jusqu'à présent, le "shutdown" aux Etats-Unis n'a guère inquiété les investisseurs, les données reflétant l'espoir d'une fin rapide, selon l'enquête.

En Allemagne, la plus grande économie d'Europe, l'indice global s'est amélioré de 4,2 points pour atteindre -17,9, les attentes augmentant de 6,3 points pour atteindre 2,8, bien que la situation actuelle se situe à -36,5 points, clairement en territoire de récession.

"Sans amélioration durable des conditions cadres et avec seulement des armements, il sera difficile de relancer une reprise", a déclaré Sentix.

(Ludwig Burger, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)

