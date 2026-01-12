Zone euro: Le moral des investisseurs s'améliore plus que prévu en janvier, selon Sentix

L'indice Sentix mesurant le moral des investisseurs dans la zone euro s'est ‍amélioré en janvier sur fond d'accélération du sentiment concernant les perspectives économiques, mais il reste en territoire négatif, montrent des données ‌publiées lundi.

Il est passé de -6,2 points en décembre à -1,8 en janvier, son plus haut niveau depuis juillet 2025, ​alors que les investisseurs interrogés par Reuters attendaient un ⁠chiffre à -4,9.

"Alors que la zone euro, et l'Allemagne en particulier, continuent de faire face à des ⁠défis structurels mais ‍montrent des signes de stabilisation, les Etats-Unis et ⁠l'Asie en particulier donnent un nouvel élan à la croissance", écrit Sentix dans un communiqué.

L'enquête menée auprès de 1.091 investisseurs ​du 8 au 10 janvier montre également que le sous-indice mesurant les perspectives économiques sont à la hausse, avec un ⁠doublement de l'indice à 10,0 en janvier.

Le sous-indice ​mesurant la situation actuelle est, quant à lui, ​passé de -16,5 en ​décembre à -13,0 en janvier.

À l'instar de l'ensemble de la zone ​euro, le sentiment en Allemagne, ⁠première économie européenne, s'est nettement amélioré, atteignant -16,4, son niveau le plus élevé depuis août 2025, contre -22,7 en décembre. Les perspectives en Allemagne sont également devenues positives, avec un sous-indice à ‌5,5, contre -1,3 en décembre.

"Normalement, il s'agit d'un signal classique de retournement de situation. Cependant, malgré cette hausse, les indicateurs sur la situation actuelle restent fortement récessifs à -36,0 points", note Sentix.

