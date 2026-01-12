 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro: Le moral des investisseurs s'améliore plus que prévu en janvier, selon Sentix
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 11:27

L'indice Sentix mesurant le moral des investisseurs dans la zone euro s'est ‍amélioré en janvier sur fond d'accélération du sentiment concernant les perspectives économiques, mais il reste en territoire négatif, montrent des données ‌publiées lundi.

Il est passé de -6,2 points en décembre à -1,8 en janvier, son plus haut niveau depuis juillet 2025, ​alors que les investisseurs interrogés par Reuters attendaient un ⁠chiffre à -4,9.

"Alors que la zone euro, et l'Allemagne en particulier, continuent de faire face à des ⁠défis structurels mais ‍montrent des signes de stabilisation, les Etats-Unis et ⁠l'Asie en particulier donnent un nouvel élan à la croissance", écrit Sentix dans un communiqué.

L'enquête menée auprès de 1.091 investisseurs ​du 8 au 10 janvier montre également que le sous-indice mesurant les perspectives économiques sont à la hausse, avec un ⁠doublement de l'indice à 10,0 en janvier.

Le sous-indice ​mesurant la situation actuelle est, quant à lui, ​passé de -16,5 en ​décembre à -13,0 en janvier.

À l'instar de l'ensemble de la zone ​euro, le sentiment en Allemagne, ⁠première économie européenne, s'est nettement amélioré, atteignant -16,4, son niveau le plus élevé depuis août 2025, contre -22,7 en décembre. Les perspectives en Allemagne sont également devenues positives, avec un sous-indice à ‌5,5, contre -1,3 en décembre.

"Normalement, il s'agit d'un signal classique de retournement de situation. Cependant, malgré cette hausse, les indicateurs sur la situation actuelle restent fortement récessifs à -36,0 points", note Sentix.

(Rédigé par Miranda Murray, version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer ‌et Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank