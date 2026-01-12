Zone euro-Le moral des investisseurs s'améliore en janvier-Sentix

L'indice Sentix mesurant le moral des investisseurs dans la zone euro s'est amélioré en janvier mais reste en territoire négatif, montrent des données publiées lundi.
Il est passé de -6,2 points en décembre à -1,8 en janvier alors que les investisseurs interrogés par Reuters attendaient un chiffre à -4,9.
Le sous-indice mesurant la situation actuelle est passé de -16,5 en décembre à -13,0 en janvier.
(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)
