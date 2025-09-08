 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Zone euro: Le moral des investisseurs chute de façon inattendue en septembre
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 11:06

Les drapeaux de l'UE flottent devant la Commission européenne à Bruxelles

Les drapeaux de l'UE flottent devant la Commission européenne à Bruxelles

BERLIN (Reuters) -Le moral des investisseurs dans la zone euro a chuté en septembre à son plus bas niveau depuis avril, selon une enquête réalisée lundi, alors que les inquiétudes économiques reviennent en force dans le bloc monétaire.

L'indice Sentix pour la zone euro a chuté de manière inattendue à -9,2 en septembre, contre -3,7 en août. Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à une légère hausse de l'indice, à -2,0.

L'enquête menée auprès de 1.024 investisseurs a montré que la situation actuelle et les attentes se sont également fortement détériorées, l'indice de la situation actuelle passant à -18,8 en septembre contre -13,0 le mois précédent, tandis que les attentes sont tombées à 0,8 contre 6,0, leur plus bas niveau depuis avril.

"Les inquiétudes économiques reviennent en force", selon un communiqué de Sentix.

L'Allemagne, la plus grande économie d'Europe, a connu un déclin encore plus important, son indice global tombant à -22,1 en septembre.

"Il n'y a pas beaucoup de signes d'une reprise à l'automne et la pression sur l'industrie orientée vers l'exportation est susceptible d'augmenter encore en raison de l'accord sur les droits de douane conclu avec les États-Unis", selon Sentix.

(Friederike Heine, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

