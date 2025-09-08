Zone euro: Le moral des investisseurs chute de façon inattendue en septembre

Les drapeaux de l'UE flottent devant la Commission européenne à Bruxelles

BERLIN (Reuters) -Le moral des investisseurs dans la zone euro a chuté en septembre à son plus bas niveau depuis avril, selon une enquête réalisée lundi, alors que les inquiétudes économiques reviennent en force dans le bloc monétaire.

L'indice Sentix pour la zone euro a chuté de manière inattendue à -9,2 en septembre, contre -3,7 en août. Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à une légère hausse de l'indice, à -2,0.

L'enquête menée auprès de 1.024 investisseurs a montré que la situation actuelle et les attentes se sont également fortement détériorées, l'indice de la situation actuelle passant à -18,8 en septembre contre -13,0 le mois précédent, tandis que les attentes sont tombées à 0,8 contre 6,0, leur plus bas niveau depuis avril.

"Les inquiétudes économiques reviennent en force", selon un communiqué de Sentix.

L'Allemagne, la plus grande économie d'Europe, a connu un déclin encore plus important, son indice global tombant à -22,1 en septembre.

"Il n'y a pas beaucoup de signes d'une reprise à l'automne et la pression sur l'industrie orientée vers l'exportation est susceptible d'augmenter encore en raison de l'accord sur les droits de douane conclu avec les États-Unis", selon Sentix.

(Friederike Heine, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)