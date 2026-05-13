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Zone euro-La production industrielle progresse moins que prévu en mars
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 11:19

La production industrielle en zone euro a progressé moins que prévu en mars, selon les données publiées mercredi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Elle a augmenté de 0,2%, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,3% après +0,2% (révisé de +0,4%) en février.

Sur un an, la production industrielle a enregistré une baisse de 2,1% en mars, après -0,8% en février (révisé de -0,6%).

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse de 1,7% sur un an.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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