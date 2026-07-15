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Zone euro : la production industrielle en recul en mai
information fournie par Zonebourse 15/07/2026 à 11:13

La production industrielle a reculé dans la zone euro comme dans l'Union européenne en mai, selon les premières estimations publiées mercredi par Eurostat.

Par rapport au mois d'avril, la production industrielle, corrigée des variations saisonnières, a diminué de 0,2% dans les pays de la zone euro et de 0,1% à l'échelle de l'Union européenne. Un mois plus tôt, elle avait progressé respectivement de 0,3% et de 0,2%.

Sur un an, le repli est plus marqué : la production industrielle affiche une baisse de 1,2% dans la zone euro et de 0,3% dans l'Union européenne par rapport à mai 2025.

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