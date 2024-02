Zone euro : la production industrielle en hausse de 2,6%

(AOF) - En décembre 2023, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a augmenté de 2,6% dans la zone euro et dans l'UE, par rapport à novembre 2023, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En novembre 2023, la production industrielle avait augmenté de 0,4% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE. En décembre 2023, par rapport à décembre 2022, la production industrielle a augmenté de 1,2% dans la zone euro et dans l'UE.