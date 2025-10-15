 Aller au contenu principal
Zone euro : la production industrielle en baisse de 1,2% en août 2025
information fournie par AOF 15/10/2025 à 11:13

(AOF) - En août 2025, la production industrielle, corrigée des variations saisonnières, a diminué de 1,2% dans la zone euro et de 1% dans l'UE, par rapport à juillet 2025, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En juillet 2025, la production industrielle avait augmenté de 0,5% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE. En août 2025, par rapport à août 2024, la production industrielle a augmenté de 1,1% dans la zone euro et dans l'UE.

