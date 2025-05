Zone euro: la production industrielle dépasse les attentes information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 11:18









(CercleFinance.com) - La production industrielle en zone euro s'est accrue davantage que prévu en mars, grâce à une hausse marquée dans les biens d'équipement et les biens de consommation durable.



La production industrielle dans les 20 pays de la région a augmenté de 2,6% en mars par rapport à février et affiche une progression de 3,6% sur un an, selon les premières estimations publiées ce matin par Eurostat.



Les économistes attendaient en moyenne une hausse de 1,1% sur un mois et une progression de 1,2% sur un an.



Le chiffre de février a été confirmé, faisant toujours apparaître une hausse de 1,1% d'un mois sur l'autre.



Dans le détail, la production a diminué de 0,5% dans l'énergie, augmenté de 3,2% dans les biens d'investissement et progressé de 3,1% dans les biens de consommation durables.



Au niveau géographique, la production a grimpé de 3,1% en Allemagne et bondi de 14,6% en Irlande, sans doute dans l'anticipation du relèvement des droits de douane américains sur les produits pharmaceutiques fabriqués dans le pays.



Celle de la France a progressé de 0,1%, tout comme celle de l'Italie, tandis que l'Espagne a vu la sienne augmenter de 1%.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.