Zone euro-La production industrielle augmente mois que prévu en avril

La production industrielle en zone euro a progressé moins que prévu en avril, selon les données publiées lundi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Elle a augmenté de 0,1%, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,2% après +0,4% (révisé de +0,2%) en mars.

Sur un an, la production industrielle a enregistré une hausse de 0,3% en avril, après -2,8% en mars (révisé de -2,1%).

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,4% sur un an.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)