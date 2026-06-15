Zone euro : la production industrielle augmente moins que prévu

Dans la zone euro, la production industrielle du mois d'avril a augmenté de 0,1%, là où les analystes espéraient une hausse de 0,2% après 0,4% en mars (donnée révisée en hausse 0,2%).

Dans le détail, une augmentation de 0,8% a été observée pour les biens intermédiaires, de 1% pour les biens de consommation durables et de 1,7% pour les biens de consommation non durables. En revanche, pour l'énergie, une baisse de 0,4% a été constatée, de même que pour les biens d'équipements (-0,5%).