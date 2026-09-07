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Zone euro : la croissance du PIB révisée en hausse pour le 2e trimestre
information fournie par AOF 07/09/2026 à 12:30
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(Zonebourse.com) - Le PIB a augmenté de 0,6% dans la zone euro et de 0,7% dans l'UE au 2e trimestre 2026 par rapport au trimestre précédent, selon les nouvelles estimations d'Eurostat, impliquant ainsi des révisions en hausse par rapport aux estimations précédentes, qui étaient de 0,4% et de 0,5% respectivement.

Ces révisions font ainsi ressortir des accélérations de croissance d'autant plus fortes par rapport au 1er trimestre 2026 : pour rappel, sur les trois premiers mois de 2026, le PIB était resté stable dans la zone euro et avait augmenté de 0,1% dans l'UE, par rapport au 4e trimestre 2025.

Au 2e trimestre, dans la zone euro, les dépenses finales de consommation des ménages et le commerce extérieur ont contribué positivement à la croissance, à hauteur de 0,2 point et de 0,9 point respectivement, tandis que la contribution des variations des stocks a été négative, à hauteur de 0,5 point.

Exprimée en variation annuelle, la croissance du PIB a été révisée en hausse de 0,2 point, passant de 1% à 1,2% pour la zone euro et de 1,2% à 1,4% pour l'UE au 2e trimestre 2026, après des croissances annuelles de 0,6% et de 0,9% respectivement au 1er trimestre.

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