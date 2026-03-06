Zone euro-La croissance du PIB révisée en baisse à 0,2% au T4

L'économie de la zone euro a connu une croissance inférieure aux estimations initiales au quatrième trimestre de 2025, montrent les chiffres définitifs publiés vendredi par Eurostat.
Le produit intérieur brut (PIB) du bloc a augmenté de 0,2% entre octobre et fin décembre par rapport au troisième trimestre, contre une croissance initialement estimée à 0,3%.
L'économie de la zone euro avait pris 0,3% au troisième trimestre.
Sur un an, le PIB progresse de 1,2%, contre une estimation précédente de 1,3% et après un gain de 1,4% au troisième trimestre.
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)
