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Zone euro-La croissance du PIB révisée à la hausse à 0,6% au T2
information fournie par Reuters 07/09/2026 à 11:19
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La croissance de l'activité économique de la zone euro a été plus forte qu'initialement prévu au deuxième trimestre 2026, selon les chiffres définitifs publiés lundi par Eurostat.

Le produit intérieur brut (PIB) du bloc a augmenté de 0,6% entre avril et fin juin par rapport au premier trimestre, contre une croissance initialement estimée à +0,4%.

L'économie de la zone euro avait pris 0,4% au premier trimestre.

Sur un an, le PIB augmente de 1,2%, contre une estimation précédente et un consensus Reuters de +1,0% et après +0,3% au premier trimestre.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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