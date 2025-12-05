 Aller au contenu principal
Zone euro-La croissance du PIB révisée à 0,3% au T3
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 11:13

La croissance économique de la zone euro a augmenté plus qu'initialement prévu au troisième trimestre, selon les chiffres définitifs publiés vendredi par Eurostat.

La croissance du produit intérieur brut (PIB) des 20 pays partageant l'euro a progressé de 0,3% sur la période de juillet à fin septembre par rapport aux trois mois précédents, contre deux estimations initiales d'une hausse de 0,2% et après une augmentation de 0,1% au deuxième trimestre.

Sur un an, le PIB a progressé de 1,4%, comme prévu par la dernière estimation.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

