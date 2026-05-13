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Zone euro-La croissance du PIB a ralenti à 0,1% au T1-deuxième estimation
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 11:14

La croissance économique de la zone euro a décéléré comme prévu initialement au premier trimestre de 2026, montre la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée mercredi par Eurostat.

Le PIB du bloc a augmenté de 0,1% entre janvier et fin mars par rapport au quatrième trimestre 2025 (+0,2%), ce qui est en ligne avec la première estimation publiée fin avril.

Sur un an, le PIB progresse de 0,8%, après un gain de 1,3% le trimestre précédent, également en ligne avec la première estimation (+0,8%).

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient également une hausse trimestrielle de 0,1% et de 0,8% sur un an.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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