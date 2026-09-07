Zone euro : la confiance des investisseurs plus élevée que prévu

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(Zonebourse.com) - L'indice Sentix du sentiment des investisseurs en zone euro est ressorti à 5,1 en septembre, contre 2,1 attendu, après 0,9 en août. Il atteint son plus haut depuis février 2026.
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Le milliardaire Olivier Bouygues a pris place lundi matin sur le banc des prévenus devant une salle comble à Orléans, jugé notamment pour destruction d'espèces d'oiseaux protégées sur son domaine de chasse en Sologne, une audience "symbolique" et "inédite" pour ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•07.09.2026•11:37•
La mesure devrait permettre de dégager un milliard d'euros. La taxation de l'épargne salariale "fait partie des pistes" que le gouvernement étudie pour le budget 2027 de la Sécurité sociale, a confirmé lundi 7 septembre le ministre de l'Économie et des Finances ...
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SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ...
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SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ...
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