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Zone euro : la confiance des investisseurs plus élevée que prévu
information fournie par AOF 07/09/2026 à 11:04
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(Zonebourse.com) - L'indice Sentix du sentiment des investisseurs en zone euro est ressorti à 5,1 en septembre, contre 2,1 attendu, après 0,9 en août. Il atteint son plus haut depuis février 2026.

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