Zone euro : la confiance des investisseurs plus élevée qu'attendu

(AOF) - L’indice Sentix de la confiance des investisseurs est passé de -3,6 à 0,3 entre mai et juin. Le consensus s’élevait à -1,5. Il a progressé pour le huitième mois d’affilée et il n'est plus négatif pour la première fois depuis février 2022.