Zone euro : la confiance des consommateurs en ligne avec les attentes en février

A lire aussi
La Banque centrale européenne (BCE) s'attend à ce que l'inflation alimentaire, qui est cruciale pour la perception de la stabilité des prix par les consommateurs, se stabilise juste au-dessus de son objectif de 2% à la fin de cette année, a déclaré jeudi sa présidente, ... Lire la suite
Un traitement préventif de l'infection au VIH injectable et à longue durée d'action, considéré comme une grande avancée par les associations et les spécialistes qui l'attendaient depuis près de deux ans, va pouvoir faire son arrivée en France, après un arrêté gouvernemental ... Lire la suite
Les principales Bourses européennes sont sur de faibles variations jeudi, mais proches de leur niveau record, alors que les investisseurs analysent une pluie de résultats d'entreprises en Europe après la publication de Nvidia reçue sans grand enthousiasme. À ... Lire la suite
Cuba a dénoncé une tentative d'"infiltration à des fins terroristes" après avoir abattu mercredi au large de l'île quatre occupants d'une vedette immatriculée en Floride, dans un contexte de tensions croissantes avec les Etats-Unis. Quatre personnes ont été tuées ... Lire la suite
