 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro : la confiance des consommateurs en ligne avec les attentes en février
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 11:23

En zone euro, l'indice mesurant la confiance des consommateurs est ressorti à -12,2 en février, ressortant en ligne avec les prévisions, après -12,4 en janvier.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank