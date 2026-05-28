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Zone euro : la confiance des consommateurs conforme aux attentes en mai
information fournie par Zonebourse 28/05/2026 à 11:07

En zone euro, l'indice mesurant la confiance des consommateurs est ressorti à -19 en mai, en ligne avec les prévisions, après -20,6 en avril.

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