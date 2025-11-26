 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 057,50
+0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Zone euro-La BCE recommande aux banques exposées au dollar d'accroître leurs réserves de liquidités
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 11:08

Les banques de la zone euro, fortement exposées au dollar, doivent renforcer leurs réserves de liquidités pour faire face à un éventuel resserrement de la monnaie américaine, recommande mercredi la Banque centrale européenne (BCE) dans son rapport semestriel sur la stabilité financière.

La BCE exhorte depuis le printemps dernier les banques commerciales du bloc monétaire à surveiller leurs opérations en dollar depuis que les droits de douane du président américain Donald Trump et sa pression constante sur la Réserve fédérale ont ébranlé la confiance dans la devise américaine, qui est en principe un actif refuge.

Dans son nouveau rapport sur la stabilité financière, la BCE indique désormais comment s'y préparer.

"Une marge de capital pourrait être nécessaire pour absorber la volatilité accrue des devises et le risque de crédit des contreparties", écrit la BCE.

"Les banques devraient détenir des actifs liquides en dollars américains afin de compenser les sorties de capitaux et de jouer un rôle d'intermédiaire stabilisateur".

Le rapport, élaboré par les experts en stabilité financière de l'institution n'est pas une recommandation contraignante, mais il souligne le niveau d'inquiétude des responsables de la supervision bancaire concernant les liquidités en dollars.

La BCE a noté que les opérations en dollars sont concentrées dans les mains des poids lourds bancaires européens que sont BNP Paribas BNPP.PA , Deutsche Bank DBKGn.DE , Crédit Agricole

CAGR.PA , Groupe BPCE et ING INGA.AS , Banco Santander

SAN.MC et Société Générale SOGN.PA .

Leur activité en dollars consiste généralement à emprunter sur les marchés monétaires américains pour financer des fonds spéculatifs ou à vendre des swaps de change à des assureurs, des fonds et des entreprises pour couvrir leur exposition au billet vert.

Pour compenser leur propre risque de change, ces banques prennent souvent une position inverse auprès des grands établissements bancaires mondiaux par le biais de swaps qui apparaissent rarement dans leurs bilans.

"Le renouvellement de ces positions peut s'avérer difficile en période de tensions sur les marchés des swaps de change", souligne la BCE.

Un scénario cauchemardesque - non mentionné dans le rapport - serait que la Fed ferme sa ligne de liquidités d'urgence à la BCE, supprimant ainsi un filet de sécurité sur lequel les banques s'appuient depuis la crise financière.

A ce stade, la BCE ne constate qu'un décalage "limité" entre les actifs et les passifs en dollars, mais elle souligne qu'un risque de liquidités ne peut être exclu.

"Dans un scénario extrême, les sorties de dollars pourraient épuiser leur capacité à se procurer des liquidités par le biais d'opérations de pension, de swaps de change et de la vente de ces actifs", écrit la BCE.

Les banques de la zone euro détenaient 681 milliards d'euros de titres en dollars et ont prêté l'équivalent de 712 milliards d'euros dans la devise américaine à la fin de l'année dernière, selon les données de la BCE.

(Francesco Canepa; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Banques centrales
BCE
Devises

Valeurs associées

BANCO SANTANDER
9,0420 EUR Sibe +1,69%
BNP PARIBAS
71,9700 EUR Euronext Paris +0,28%
CRCAM ALPES PROVENCE.CCI
131,5000 EUR Euronext Paris -0,38%
CREDIT AGRICOLE SA
16,3800 EUR Euronext Paris +0,28%
DEUTSCHE BANK
30,240 EUR XETRA +1,20%
ING GROUP
22,1700 EUR Euronext Amsterdam +0,32%
SOCIETE GENERALE
59,1000 EUR Euronext Paris +1,37%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank