Zone euro : l'inflation s'accentue légèrement en juillet

Conformément au consensus de marché, l'inflation annuelle de la zone euro devrait atteindre 2,9% en juillet 2026, en légère hausse par rapport au taux de 2,8% enregistré en juin, selon une estimation rapide d'Eurostat.

L'office statistique de l'Union européenne précise que, parmi les principales composantes de l'inflation de la zone euro, l'énergie devrait afficher le taux annuel le plus élevé le mois dernier, à 10,0%, contre 8,5% en juin.

Cette catégorie serait suivie des services (3,3%, contre 3,2% en juin), de l'alimentation, de l'alcool et du tabac (1,2%, contre 1,5% en juin), puis des biens industriels non énergétiques (0,9%, contre 0,7% en juin).