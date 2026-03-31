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Zone euro-L'inflation s'accélère à 2,5% sur un an en mars
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 11:07

L'inflation dans la zone euro a largement dépassé en mars l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE), en raison de la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre au Moyen-Orient, montrent les données préliminaires publiées mardi par Eurostat.

L'inflation dans les 21 pays qui partagent l'euro s'est établie à 2,5% en février sur un an, après 1,9% en février, alors que les analystes tablaient sur une progression de 2,6%.

L'indicateur des prix sous-jacents, qui exclut les coûts volatils de l'alimentation et de l'énergie, ressort à 2,2% contre 2,3% en février, alors que les analystes tablaient sur un pourcentage de 2,4%.

(Rédigé par Diana Mandiá)

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